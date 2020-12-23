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Başbakan Saner, Özgürgün için “Başımızın üstünde yeri var”

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Saner, UBP içerisinde henüz bu konunun konuşulmadığının da altını çizerek takvimsel açıdan, Özgürgün’ün Meclis Başkanı olmasının mümkün görülmediğini belirtti.

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Başbakan Saner, Özgürgün için “Başımızın üstünde yeri var”
 
Başbakan Saner, Özgürgün için “Başımızın üstünde yeri var” dedi ve ekledi
 
“Özgürgün’ün Meclis Başkanı olması mümkün değil”
 
Başbakan Ersan Saner, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile telefon görüşmesi yapacağını belirtti. Saner, “Her zaman kapımız sonuna kadar açıktır, başımızın üstünde yeri var” ifadelerini kullanarak Özgürgün’ün UBP için önemli bir değer olduğunu vurguladı.

 
 
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