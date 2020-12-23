Arıklı’dan HP’ye hırsız benzetmesi

Arıklı: “Sirkteki yankesiciler soyacakları adamın yanına gidip dikkatini dağıtmak için “cambaza bak cambaza” diyerek onlar bakarken cebindeki parayı götürüler. HP de düzene içerisinde cambaza bak cambaza rolü oynuyor”



Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, SES KIBRIS web tv'de katıldığı Aytuğ Türkkan ile Kıbrıs'ın Nabzı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Meclis'te yapılan Hüseyin Özgürgün tartışması üzerine konuşan Arıklı, şunları söyledi:

"Sayın Özgürgün ve Aytaç Çaluda’nın dokunulmazlığının kaldırılması çalışmaları… Bunlar şovdu, yıllardır milyonlarca TL’lik vurgunların dosyaları raflarda bekliyor, siz bunlara dokunmaya cesaret edemiyorsunuz ve siyasi şov uğruna vekillik dokunulmazlığını gündeme getiriyorsunuz. Zaten bunların dosyaları zaman aşımına da uğramaz. Dönem bittiği zaman bunlar yargılanabilirdi ama siz bunu siyasi malzeme haline getirirseniz, diğer dosyalara dokunmayıp Başsavcılığa bu kişilerin dosyasını gönder derseniz olmaz.."

Arıklı konuşmasında bir de hikaye anlatarak Halkın Partisi’ne "hırsız" benzetmesi yaptı ve şöyle dedi:

"Cambaza bak, cambaza derler bilir misiniz o hikayeyi… Sirkteki yankesiciler soyacakları adamın yanına gidip dikkatini dağıtmak için “cambaza bak cambaza” diyerek onlar bakarken cebindeki parayı götürüler… HP de düzene içerisinde cambaza bak cambaza rolü oynuyor. Mesela ben günlerdir KIB-TEK’teki soyguna bak diyorum bir siyasetçi ya da siyasi parti destek vermiyor. Milyonlarca lira para gidiyor HP’nin bir vekili çıkıp bir cümle bile kurmadı. Burada ciddi bir yolsuzluk var bu bakan da bir şeyler söylüyor, derdiniz temiz toplum temiz siyaset ise gelin destek veren, yardımcı olun. Siz yapamadınız, bari bırakın biz yapalım. Ondan sonra da Özgürgün’ün bankası hesabından bahsediyorlar, sana ne? Nereden buldun yasasını neden çıkarmadın?”



