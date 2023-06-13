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“Başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma memnun oldum”

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Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Üretim ve Satış Merkezi'ni ziyaret etti

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“Başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma memnun oldum”
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, temasları kapsamında Lefkoşa'da Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi (Gİ-KA KOOP) Üretim ve Satış Merkezi'ni ziyaret etti.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Gİ-KA KOOP Üretim ve Satış Merkezi'ne ziyaretine ilişkin açıklamada bulunarak, şu ifadelerde bulundu:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın kıymetli eşi Sibel Tatar Hanımefendi ile birlikte Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifi Eğitim, Üretim ve Satış Merkezi’ni ziyaret ettik. Girişimci ruhlu, başarılı Kıbrıs Türk kadınlarını tanıdığıma çok memnun oldum. El emeklerini ekonomik kazanca dönüştürürken, ülkelerinin marka değerine de şüphesiz önemli bir katkı sunuyorlar. Ürettikleri doğal ve sağlıklı ürünlerin her biri şifa kaynağı.”
Emine Erdoğan, mesajında devamla, “Yaşadığımız deprem felaketinin ardından kooperatif olarak, yaraları sarmak için gösterdikleri dayanışmayı daima hatırlayacağız. Onların nazarında zor günlerimizde umut tohumlarını yeşerten tüm Kıbrıs Türk halkına teşekkür ediyorum” dedi.
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