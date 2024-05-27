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Barolar Birliği’nin “Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek Mekanizması” toplantıları devam ediyor

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği, dokuzuncusunu Mağusa Belediyesi’nde gerçekleştirdiği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme Toplantıları serisinin Çatalköy - Esentepe Belediyesi ile devam edeceğini bildirdi.

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Barolar Birliği’nin “Kadına Şiddete Karşı Hukuki Destek Mekanizması” toplantıları devam ediyor
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KT Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla gerçekleşecek toplantı, yarın Çatalköy - Esentepe Belediyesi işbirliği ile saat 14.00’de Erol Avgören Kültür Merkezi binasında Av. Selin Reis ve  Av. Öykü Akcan’ın katılımıyla yapılacak.


Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada, bilgilendirme toplantılarının ilgi duyan herkese açık olduğu kaydedildi.
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