Kızılöz ve Başoğlu’nun Projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenebilir bulundu

Dr. Burcu Kaya Kızılöz'ün yürüttüğü "Belleğin Kimlikte Özdeşleşme ve Gruplar Arası Tutumlara Etkisi" ile Dr. Faika Başoğlu'nun yürüttüğü "Kanser İmmünoterapisinde Kullanılmak Üzere Tiyazol Kökenli PD-L1 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin Analizi" isimli projeye destek sağlanacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Burcu Kaya Kızılöz ve Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Faika Başoğlu'nun projelerini desteklenebilir buldu.Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) arasında projelerin desteklenmesi amacıyla “Bilimsel Araştırma ve Proje Destekleme Protokolü” bugün imzalandı.Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nda imzalanan protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, DAÜ Öğretim Üyesi Dr. Burcu Kaya Kızılöz ile LAÜ Öğretim Üyesi Dr. Faika Başoğlu imza koydu.İmzalanan protokol çerçevesinde, Dr. Burcu Kaya Kızılöz'ün yürüttüğü "Belleğin Kimlikte Özdeşleşme ve Gruplar Arası Tutumlara Etkisi" ile Dr. Faika Başoğlu'nun yürüttüğü "Kanser İmmünoterapisinde Kullanılmak Üzere Tiyazol Kökenli PD-L1 İnhibitörlerinin Geliştirilmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin Analizi" isimli projeye destek sağlanacak.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK’ın 2010 yılında KKTC’de kısa bir süre projelere destek verdiğini, ancak 10 yılı aşkın bir süredir KKTC’deki akademisyenlerin TÜBİTAK projelerine katılma yolunun tıkandığını söyledi.Yaptıkları girişimler sonucunda, 18 Ekim’de TÜBİTAK ile bir protokol imzaladıklarını belirten Çavuşoğlu, KKTC’de görev yapan akademisyenlerin de Türkiye’deki meslektaşlarıyla aynı kapsamda proje yarışmalarına katılabilme olanağı kazandırdıklarına dikkat çekti.Çavuşoğlu, bu çalışmaların Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurmak ve akademisyenlerin motivasyonlarını arttırmak adına büyük bir zemin oluşturacağına inandığını belirterek, “Akademisyenlerimiz, kuracakları takımlarla, katılacakları yarışmalarla çok büyük hizmetlere vesile olacak projeler üretecektir. Bu üretilen projeler de eminim ki dünya insanına hizmet edecek projeler olacaktır.” diye konuştu.TÜBİTAK’ın DAÜ ve LAÜ akademisyenlerinin yürüttüğü iki projeyi onayladığını ve projelere yönelik maddi akışının başlayacağını söyleyen Çavuşoğlu, önümüzdeki yıl çok daha fazla projenin bu arenada yarışacağına inandığını dile getirdi.Çavuşoğlu konuşmasının sonunda, desteklerini esirgemeyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, bu yolun açılmasıyla ilgili her türlü özveriyi göstermeye hazır olduğunu belirten T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na teşekkürlerini ileterek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ise konuşmasında, üniversitelerin eğitimin yanı sıra topluma hizmet etme noktasında projeler üretmenin önemini vurgulayarak, DAÜ olarak bu sorumluluğu yerine getirmenin gururunu ve heyecanını yaşadıklarını ifade etti.DAÜ olarak araştırma çalışmalarına önem verdiklerini ve uluslararası çalışmalarda en üst seviyelerde olduklarını belirten Kılıç, kabul edilen proje ile aldıkları desteğin çok değerli olduğunu söyledi.LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ise konuşmasına Kızılöz ve Başoğlu’nu tebrik ederek başladı.Yükselen, "Bugün imzalanan protokol, KKTC'deki araştırmacıların bireysel kapasiteleri itibariyle dünyanın her noktasında araştırma yapabilecek nitelikte olduklarını göstermektedir." ifadesine yer vererek, izolasyonlar nedeniyle sistemli olarak proje almakta sıkıntı yaşayan araştırmacıların, Bakan Çavuşoğlu ve ekibinin çalışmaları sayesinde TÜBİTAK projelerinde kendi kimlikleriyle proje alma imkanına kavuştuklarını belirtti.