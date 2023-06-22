Barolar Birliği heyeti İsias Otel davasıyla ilgili Ankara'ya gitti

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden (KTBB) bir heyet bugün İsias Otel davasıyla ilgili çalışma toplantısı yapmak üzere Ankara’ya gitti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve KKTC’de oluşturulan avukat ekipleri, soruşturmanın geldiği son durum hakkında bir toplantı yapacak. Türkiye Barolar Birliği’nde yer alacak toplantı saat 17.00’de başlayacak.

Toplantıda Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da yer alacak.

