Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlanacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Kıbrıs Türkü'nü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıl dönümünde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı", tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

20 Temmuz Perşembe Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenecek tören ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Geçit Töreni’ne bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama programı, bugün saat 12.00’de 21 pare top atışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BRT’den yapacağı

-Solo Türk ve Şafak Nöbeti yarın

Kutlamalar çerçevesinde bu yıl da her yıl olduğu gibi, Solo Türk gösterisi yapılacak ve Şafak Nöbeti tutulacak.

Solo Türk gösterisi bugün saat 19.00’da Girne’deki Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Alsancak’taki Yavuz Çıkarma Plajı’nda ise saat 22.00 itibarıyla Şafak Nöbeti tutulacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle ilk tören, bugün Boğaz Şehitliği’nde saat 17.30’da başlayacak.

Bu törenin ardından saat 18.00'de Dr. Fazıl Küçük Anıtı önündeki tören başlayacak.

Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’ndaki tören ise saat 18.30’da yapılacak.

20 Temmuz Perşembe günü saat 17.45’te Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Resmigeçit Töreni ise saat 18.00’de başlayacak.

İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasıyla başlayacak tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşmaların ardından halk dansları gösterisi ve resmigeçitle sona erecek.

Bunun yanında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Saat 09.00’da çelenklerin Şehitler Anıtı’na konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Tören, Şehitlik Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erecek.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Eşi Sibel Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resepsiyonu düzenleyecek. Resepsiyon, 20 Temmuz akşamı saat 20.00’de Concorde Tower’de yer alacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, ilçelerde ve diğer bazı yerleşim yerlerinde de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda Gazimağusa’da iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da yapılacak. İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 09.30’da başlayacak.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne’de de iki ayrı tören düzenlenecek.

İlk tören saat 08.00’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 17.00’de başlayacak.

Gün dolayısıyla Güzelyurt’ta iki ayrı tören düzenlenecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önündeki tören saat 11.00’de başlayacak.

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak.

20 Temmuz'da Lefke'de iki tören yapılacak. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı’nda 20 Temmuz Perşembe günü Anıt Helikopter’in açılış töreni de gerçekleştirilecek.

