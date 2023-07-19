Mehteran eşliğinde Bayrak Yürüyüşü

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında "Bayrak Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Okçular Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle önceki akşam Lefkoşa'da "Bayrak Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünden mehteran eşliğinde katılımcıların dev bayraklar taşıyarak geçtiği "Bayrak Yürüyüşü" etkinliği Sarayönü Meydanı'na kadar sürdü.

Burada katılımcılara hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 20 Temmuz 1974 sabahı Türk askerinin Kıbrıs'a gelişini unutamadıklarını ifade ederek, "Allah'ım ne gündü o gün. 20 Temmuz 1974 sabahı ne gündü. 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'taki Yunanlılar ve EOKA terör örgütü darbe yapmıştı. Acaba Türk askeri gelecek mi diye bekliyorduk. Kaç defa gelecek oldular, sonra geri dönmüşlerdi. 20 Temmuz sabahı Lefkoşa semalarında, Kıbrıs semalarında Türk uçakları uçuyordu. Erenköy'e son dakikada imdada yetişiyordu Türk jetleri." diye konuştu.

