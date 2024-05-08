Duygu dolu bir gün yaşandı

Barış Harekâtı’nın 50’nci yılı nedeniyle ünlü oyuncu Ediz Hun’un katıldığı anma programı düzenlendi

Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu, Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılı nedeniyle Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ediz Hun’un katıldığı anma programı düzenledi.Ediz Hun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Ortaköy Askeri Gazinosu’nda yer alan program çerçevesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.Programda, Kıbrıs Şehitlerini Anma Platformu Başkanı Hasan Taş, Ediz Hun ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Komando Yarbay olarak görev yapan Emekli Tuğgeneral Cemal Ergun Eruç konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Ediz Hun tarafından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Umut Keskin’e şehitlerin yer aldığı tablo takdim edildi. Piyade Albay Keskin’e subay şehit annesi tarafından plaket de verildi.Ediz Hun ayrıca, Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılı anısına şehit yakınları ve gazilere teşekkür belgesi takdim etti.