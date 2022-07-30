Barış Gücü’ne karşı tedbir hazırlığı

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “BM Barış Gücü eğer KKTC topraklarında görev yapacaksa KKTC’nin, Kıbrıs Türk Halkı’nın onayını almış olması gerekir. Bunu yapmadıkları için bir takım tedbirler alacağız”



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT’de BM Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün Adadaki görev süresini uzatma kararını değerlendirdi.

Ertuğruloğlu karar alınırken sözde Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinden onay alınmasının kabul edilebilir

Ertuğruloğlu, “Bu hata yeni bir hata değil. Eskiden beri, yıllardan beri, başından beri yapılan bir hatadır. Sanki Kıbrıs’ta tüm Adayı ve halklarını temsil eden merkezi bir otorite varmış gibi sözde Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin onayı alınarak Barış Gücü UNFICYP’in Adada görev yapmasının zemini hazırlanmıştır. Zaten Kıbrıs sorunu dediğiniz sorunda budur. Yani Adada halklarını temsil eden Merkezi otorite olmamasına karşın sanki varmış gibi ve bu da Rum tarafıymış gibi BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a yönelik politikası Kıbrıs sorununun ta kendisidir” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu, Barış Gücü’nün bütçesinin büyük çoğunluğunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından karşılandığını ve taraflı bir güç olarak görevini yürüttüğünü söyledi.

Ertuğruloğlu, “Bu durumda Barış Gücünün Adada tarafsız bir güç olarak görevini yapması değil taraflı bir güç olarak görev yapması yıllardan beri yaşadığımız bir sıkıntıdır. Bundan dolayı uzun yıllardır Rum halkının onayını alırken Adanın eşit sahibi Kıbrıs Türk Halkının da onayının alınması gerekmektedir. Biz bu olmamasına rağmen iyi niyetliliğimizle misafirperverlik göstererek KKTC topraklarında da görev yapmalarına yıllardır izin verdik. Ama artık bu böyle devam edemez” diye konuştu.

Tahsin Ertuğruloğlu, BM Güvenlik Konseyi yetkililerine BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması ile ilgili yapılan eski hataların devam etmesi halinde birtakım tedbirler almak zorunda kalacakları yönünde yaklaşık iki yıldır uyarıda bulunduklarını söyledi.

Bakan Ertuğruloğlu, “Bizi kaale almamaları halinde hiçbirşey olmamış gibi görev süresini uzatmaları durumunda bizim bir takım tedbirler alma mecburiyetinde kalacağımızı çok net bir şekilde ifade ettik. Şimdi o aşamaya geldik. Alacağımız tedbirleri BM’nin bilgisine getirdiğimizde kamuoyunun da bilgisi olacaktır. Ama özü şudur; BM’nin KKTC topraklarında Rum tarafının onayı ile görevde bulunduğu algısının ortadan kalkması gerekir. BM Barış Gücü eğer KKTC topraklarında görev yapacaksa KKTC’nin, Kıbrıs Türk Halkı’nın onayını almış olması gerekir. Bu onay alınmadan Rumların onayı ile KKTC topraklarında görev yapması kabul edilir bir hareket tarzı değildir. Bu tepkimizi ortaya koymama diye bir lüksümuz yoktur” dedi.

Bakan Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Kıbrıs Türk tarafının Adadaki statüsüne ve haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, “Hiçbirşey olmamış gibi yola devam edilemeyeceği gerçeğini vurgulamak isterim. Bu tedbirlerimiz sert tepki mi? Doğal tepki mi? Haklı tepki mi? Haksız tepki mi? diye yorum yapanların Kıbrıs konusuna bakış açılarına bağlıdır. Biz sert tepki alma sevdasında değiliz. Biz egemenliğimizin, statümüzün haklarımızın saygı gösterilmesi gereken olgular olduğunu vurgulamaya ve kendi ülkemizin topraklarında eğer BM Barış Gücü askerlerinin görev yapması isteniyorsa bunlar KKTC’nin onayına tabi olması gerektiği bir realite olarak ortaya çıkmalıdır” dedi...



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT’de BM Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün Adadaki görev süresini uzatma kararını değerlendirdi.Ertuğruloğlu karar alınırken sözde Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinden onay alınmasının kabul edilebilir bir hareket tarzı olmadığını söyledi.Ertuğruloğlu, “Bu hata yeni bir hata değil. Eskiden beri, yıllardan beri, başından beri yapılan bir hatadır. Sanki Kıbrıs’ta tüm Adayı ve halklarını temsil eden merkezi bir otorite varmış gibi sözde Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin onayı alınarak Barış Gücü UNFICYP’in Adada görev yapmasının zemini hazırlanmıştır. Zaten Kıbrıs sorunu dediğiniz sorunda budur. Yani Adada halklarını temsil eden Merkezi otorite olmamasına karşın sanki varmış gibi ve bu da Rum tarafıymış gibi BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a yönelik politikası Kıbrıs sorununun ta kendisidir” dedi.Tahsin Ertuğruloğlu, Barış Gücü’nün bütçesinin büyük çoğunluğunun Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından karşılandığını ve taraflı bir güç olarak görevini yürüttüğünü söyledi.Ertuğruloğlu, “Bu durumda Barış Gücünün Adada tarafsız bir güç olarak görevini yapması değil taraflı bir güç olarak görev yapması yıllardan beri yaşadığımız bir sıkıntıdır. Bundan dolayı uzun yıllardır Rum halkının onayını alırken Adanın eşit sahibi Kıbrıs Türk Halkının da onayının alınması gerekmektedir. Biz bu olmamasına rağmen iyi niyetliliğimizle misafirperverlik göstererek KKTC topraklarında da görev yapmalarına yıllardır izin verdik. Ama artık bu böyle devam edemez” diye konuştu.Tahsin Ertuğruloğlu, BM Güvenlik Konseyi yetkililerine BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması ile ilgili yapılan eski hataların devam etmesi halinde birtakım tedbirler almak zorunda kalacakları yönünde yaklaşık iki yıldır uyarıda bulunduklarını söyledi.Bakan Ertuğruloğlu, “Bizi kaale almamaları halinde hiçbirşey olmamış gibi görev süresini uzatmaları durumunda bizim bir takım tedbirler alma mecburiyetinde kalacağımızı çok net bir şekilde ifade ettik. Şimdi o aşamaya geldik. Alacağımız tedbirleri BM’nin bilgisine getirdiğimizde kamuoyunun da bilgisi olacaktır. Ama özü şudur; BM’nin KKTC topraklarında Rum tarafının onayı ile görevde bulunduğu algısının ortadan kalkması gerekir. BM Barış Gücü eğer KKTC topraklarında görev yapacaksa KKTC’nin, Kıbrıs Türk Halkı’nın onayını almış olması gerekir. Bu onay alınmadan Rumların onayı ile KKTC topraklarında görev yapması kabul edilir bir hareket tarzı değildir. Bu tepkimizi ortaya koymama diye bir lüksümuz yoktur” dedi.Bakan Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Kıbrıs Türk tarafının Adadaki statüsüne ve haklarına saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.Ertuğruloğlu, “Hiçbirşey olmamış gibi yola devam edilemeyeceği gerçeğini vurgulamak isterim. Bu tedbirlerimiz sert tepki mi? Doğal tepki mi? Haklı tepki mi? Haksız tepki mi? diye yorum yapanların Kıbrıs konusuna bakış açılarına bağlıdır. Biz sert tepki alma sevdasında değiliz. Biz egemenliğimizin, statümüzün haklarımızın saygı gösterilmesi gereken olgular olduğunu vurgulamaya ve kendi ülkemizin topraklarında eğer BM Barış Gücü askerlerinin görev yapması isteniyorsa bunlar KKTC’nin onayına tabi olması gerektiği bir realite olarak ortaya çıkmalıdır” dedi...