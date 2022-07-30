“GKK, halkın özgürlüğü için tüm bedelleri ödemeye hazır”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, GKK’nın, halkın özgürlüğüne devam etmesi için tüm bedelleri ödemeye hazır olduğunu vurguladı



Kıbrıs Türk tarihi için çok önemli üç olayın; Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinin, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun yıl dönümü olan 1 Ağustos, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı” olarak kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs’ın fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) 46’ncı yılı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, GKK Komutan Yardımcısı Albay Kadir Bayraklı, Polis Genel Müdürü Vekili Hüseyin Sağıroğlu ve GKK personelini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, 1 Ağustos tarihinin anlam ve önemine işaret etti. Tatar, Kıbrıs’ın 80 bin şehit verilerek fethedildiğini, 1 Ağustos 1958’de EOKA’ya karşı Kıbrıs Türk halkının savunması ve örgütlenmesini sağlayan Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulduğunu ve 1 Ağustos 1976’da ise modern bir ordu ile KKTC’nin güvenliği ve bekası için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulduğunu anımsattı.

Devlet olmanın verdiği erdemle, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle ve Türk Silahlı Kuvvetleriyle yapılan iş birliği ile GKK’nın çeşitli temas hatlarında çalışmalarının her geçen gün geliştiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler doğrultusunda konjonktür gereği bölgede güçlü olmak gerektiğini belirtti.

GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da yaptığı konuşmada, TMT mücahitleri ve Mehmetçik’in omuz omuza mücadele ederek, Kıbrıs Türklerinin yok olmaktan kurtarıldığını belirtti. Topaloğlu, TMT’nin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına düzenli silahlı bir güç olarak geçtiğini söyledi.

Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetlerinin o günden beri Kıbrıs Türklerinin bu topraklarda huzur ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 1974’te olduğu gibi Mehmetçik ile omuz omuza çalıştığını kaydetti.

TÖRE’YE ZİYARET

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihi için çok önemli ve müstesna bir gün olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Kıbrıs’ın fethinin önemine değinen Topaloğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu öncesi ve sonrasında da adadaki Türk varlığının korunması adına şehitler verildiğini söyledi.

TMT’nin, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı sonrası yerini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına devrettiğini anımsatan Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetlerinin o günden bugüne Derinya’dan Karpaz’a, Karpaz’dan Erenköy’e kadar olan tüm bölgede ve tüm ülke sathında huzur ve güvenliği sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın halkın özgürlüğüne devam etmesi için tüm bedelleri ödemeye hazır olduğuna işaret etti.

TÖRE: "DAVA BİTMEDİ"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında üç bayramı bir arada yaşamanın mutluluğunu hissettiklerini söyledi.

Adanın Türkler tarafından fethedilmesinden başlayarak bugünlere kadar gelinen süreçte verilen mücadeleyi anlatan Töre, bugün gelinen noktada davanın bitmediğini söyledi.

Rumların ENOSİS ideallerinin devam ettiğini anımsatan Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve ona bağlı kurumların daha da güçlendirilmesini arzuladıklarını ifade etti.

Töre, TMT yeminini anımsatarak, yemindeki ifadelerin Kıbrıslı Türklerin inanç değerleri olduğunu kaydederek, göklere çekilen ay yıldızlı bayrakların sonsuza kadar dalgalanacağını söyledi.

1 Ağustos’ları kendilerinden sonraki nesillerin de huzur ve güven içerisinde kutlaması için üzerlerine düşen görevi her zaman yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Töre: “20 Temmuz’lar, 1 Ağustoslar ve 15

Kasım’lar çok yaşasın” dedi.

ÜSTEL’E ZİYARET

Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

