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Barçın kazaya neden oldu

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Barçın kazaya neden oldu
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Devrim Barçın, aracının kapısını trafik yönüne açtığı sırada oradan geçen 16 yaşındaki Ahmet Porsnok’un kullandığı scootere çarptı. Kaza sonucu yaralanan scooter sürücüsü Ahmet Porsnok, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.
Polisten kaza ile ilgilli yapılan açıklama şöyle:
"08.07.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Calvin Butik önünde bulunan araç park yeri içerisinde, Devrim BARÇIN (E-42), kullanımındaki park halinde bulunan KE 224 plakalı aracın ön sağ kapısını araçların seyir istikametine doğru açması sonucu, o esnada gerisinden gelip kuzey istikametine doğru kullanımındaki elektrikli scooter ile seyreden Ahmet PORSNOK (E-16)’un önünü tıkaması neticesinde, scooter sürücüsü aracın ön sağ kapısına çarpmıştır. Çarpışmadan sonra scooter sürücüsü yere düştüğü esnada, gerisinden gelip aynı istikamete doğru seyreden Seval İsmetoğulları (K-38) yönetimindeki SR 401 plakalı salon aracın sağ ön yan kısmına ayakları ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan scooter sürücüsü Ahmet Porshok, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. 
 
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