İki yasaya onay

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi oy birliğiyle, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

İlk olarak Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşüldü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun, öneriye ilişkin raporu okudu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, mücahitlik görevi ifa eden uzman askerlerin adaletsizlik yaşadığını savunarak, bu konuda nasıl bir çalışma yapıldığını sordu.

Barçın, güvenlik kamu emekçileri, sivil işçiler ve uzman askerlerin mağduriyet yaşadığını, bu adaletsizliği gidermenin kolay olduğunu söyleyerek, hükümetin çalışmayı bir saatte bitirilebileceğini ancak bunu yapmadığını ileri sürdü.

-Hasipoğlu

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Yasa Önerisini hazırlayanlardan biri olduğunu, yasada tanım eksiklikleri bulunduğunu gazi ve mücahit tanımı bulunmadığını belirtti.

Hasiopoğlu, düzenlenen tanımlarla ilgili bilgi vererek, mücahitlik hizmetini ispat edemeyenlere de belgelemesi için bir prosedür eklendiğini, gazi eş ve çocuklarına sağlanacak haklarla ilgili düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Hasipoğlu, “Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılını kutlarken gazi ve şehitlerimize bir borcumuzdur. Vatanımızı onlara borçluyuz” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yıldönümünü gururla kutlayacağız” diyerek, KKTC’nin varlığını koruyacak olan en önemli gücün silahlı kuvvetler olduğunu belirtti.

Barçın’ın bahsettiği konunun gündemlerinde olduğunu söyleyen Berova, güvenlik harcamalarının Anavatan Türkiye tarafından sağlandığını dolayısıyla Türkiye’nin yetkilileri ve diğer paydaşların iş birliği yapması gerektiğini kaydetti.

Berova, TC Mili Savunma Bakanı’nı ile konuyu görüşeceklerini 2023-24 mali yılında bütçe ödeneklerinin bu yıl için planlandığını, görüşmelerden olumlu sonuç alacaklarına inandıklarını, maaş bazında anomalileri düzeltmek içim gerekeni yapacaklarını, 2025 bütçesine koyarak anomaliyi düzelteceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından öneri oy birliğiyle kabul edildi.

- Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi oyçokluğuyla onaylandı

Daha sonra Genel Kurul'dan bir daha görüşülmek üzere komiteye geri alınan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Önerisi’ne geçildi.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk raporu okudu.

Öztürk, yasayla emlak sektörünü denetim ve kontrol altına alarak Birliğe tüzel kişilik kazandırmanın hedeflendiğini söyledi.

Emlak sektöründe yerli vatandaşın para kazanamaz hale geldiğini dile getiren Öztürk, yasa dışı emlakçılığın önüne geçilmesi için yasaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Öztürk, emek verenlere teşekkür etti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, emlakçılık mesleğinin yaygın biçimde kullanıldığını kayıtlı emlakçıların haksız rekabete uğradığını, yabancı uyruklu kayıtsız çok emlakçı bulunduğunu dolaysıyla yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Erhürman, yasa ile beraber Emlakçılar Birliği'nin kamu kurumu niteliğinde olacağını söyleyerek, yasada emlakçılara yetkiler verileceğini ancak kimin emlakçı olacağına Birliğin değil oluşturulacak kurulun karar vereceğini, yani asıl olarak devletin karar vereceğini kaydetti.

İptal kararını verecek olanın kim olacağını soran Erhürman, kayıt dışı olduğu tespit edilen emlakçılara verilebilecek cezanın iptal kararı olmaması halinde caydırıcı olamayacağını savundu.

Erhürman, “Yasayla dernek kurulacak gibi bir şey olacak. Yasa derneğin ötesine geçemiyor” dedi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, hak edilen yasanın bu olmadığını söyleyerek ret oyu verdiklerini söyledi.

Oturumu izleyen emlak sektörü temsilcilerine hitaben “Sizi kandırmışlar, ne üyelerinizi üye yapabiliyorsunuz ne de üyelerinizi atsanız da emkalçılık yapmalarını engelleyebiliyorsunuz” diyen Solyalı, emlakçılığın güvenli bir ortamda yapılmasını önemsediklerini ancak yasa tasarısının bunu sağlamadığını söyledi.

Solyalı, tasarının amacına hizmet eden bir yasa olmadığını, emlakçılık yapan insanlar üzerinde yetkin olacak bir yasa olmadığını savundu.

Anayasa ile çelişen noktalar bulunduğunu dile getiren Solyalı, emlakçı olabilecek kişiler noktasında sicil komisyonunun onayının aranmasının kamu nitelikli kuruluşların as olan yetkisini elinden alan bir durum olduğunu söyledi.

Birlik üyeliğinden çıkarılan kişilerin komisyonun onaylaması ile emlakçılık yapamayacağını dile getiren Solyalı, bunun Birliğin özerkliğine zarar vereceğini belirtti.

-Özdenefe

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, komiteden kasımda geçen yasanın temmuzda olağanüstü genel kurula kadar neden beklediğini, aniden olağan üstü genel kurul gündemine neden konulduğunu sordu.

Geçirilen yasaların sektörlerdeki ihtiyaçlara uygun hazırlanmadığını ileri süren Özdenefe, sistemi kilitleyen yasalar yapıldığını savundu.

Emlak sektörüyle ilgili doğru ihtiyaç tespiti yapılması ve yasanın ona göre yapılması gerektiğini söyleyen Özdenefe, kayıt yasasında değişikliklere ihtiyaç olduğunu, ülkede usulüne uygun iş yapanların haksız rekabet karşısında ezildiğini belirtti.

Özdenefe, “UBP ülkeyi Orta Çağ kuralları, lonca sistemi uygulanan bir yer haline getirdi” dedi.

Yasa önerisinin ihtiyaçlara cevap vermeyeceğini savunan Özdenefe, Emlakçıların Kayıt Ve İşlemleri Yasasında düzenlemeler yapılması, komisyonun işlevsel olması gerektiğini ancak bunun yapılmayacağını söyledi.

-Öztürk

Öztürk, kimseyi kandırma niyetleri olmadığını, Emlakçılar Birliği ile hukukçularla toplantılar yapılarak önerinin ortaya çıktığını söyleyerek, “En iyisini yaptık her şeyi çözeceğiz diyemeyiz ama bir, sıfırdan iyidir” dedi.

Komitede resmi bir öneri yapılmadığını söyleyen Öztürk, eksikler varsa, her türlü öneriye açık olduklarını en doğru ve en iyisi yapmaya çalıştıklarını, çok emek verilen bir yasa önerisi olduğunu belirtti.

Öztürk, 38/2007 sayılı yasayla ilgili çalışma yapılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Yasa Önerisi, oy çokluğuyla kabul edildi.