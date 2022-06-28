Bankaların 1.682 milyon TL alacağı var

2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 1.585,2 milyon TL olan bankaların gecikmiş alacakları, 2022 yılı Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 6,11 artarak 1.682,1 milyon TL’ye yükseldi

Merkez Bankası, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörüyle ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin bülten yayımladı.

Merkez Bankası’nın 2022 yılının birinci çeyreğine ilişkin bültenine göre,, 2022 yılı birinci çeyreğinde bankacılık sektörünün aktif toplamı Mart ayı sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,88 artarak 88.306 milyon TL’ye yükseldi.

Bültende, “İlgili dönemde sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay yüzde 51,14 ile brüt kredilere, ikinci en büyük pay ise yüzde 30,62 ile nakit ve nakit benzeri kalemlere aittir. 2022 yılı Mart ayı sonu itibarıyla sektörün pasif toplamı içerisinde en büyük paya sahip mevduat toplamı ise 73.368,1 milyon TL olmuştur. Mevduatın toplam pasifler içerisindeki payı ise yüzde 83,08’dir. Bankacılık sektöründe mevduatın krediye dönüşüm oranı 2022 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,91 puan azalarak yüzde 61,56 seviyesine düşmüştür. 2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla 1.585,2 milyon TL olan sektörün tahsili gecikmiş alacakları (TGA), 2022 yılı Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 6,11 artarak 1.682,1 milyon TL’ye yükselmiştir” ifadelerine yer verildi.



