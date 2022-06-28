Telsim Klasik Otomobil Rallisi, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil kulübünün 2014 yılının ikinci klasik otomobil rallisi idi. 6 Nisan 2014 Pazar günü düzenlenen rallide çok sayıda klasik sever yarıştı.Sezon şampiyonasına 1 katsayı puan verecek olan Telsim Klasik Otomobil Rallisi’nin start yeri Onar Village Tatil Köyü idi.Dört özel etap ve 94 kilometre yol geçilen Telsim Klasik Otomobil Rallisi oldukça çekişmeli geçti. Birinci özel etap start saatinden 40 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 80 dakika sonra, üçüncü özel etap start saatinden 130 dakika sonra, dördüncü ve son etap ise start saatinden 155 dakika sonra geçildi.Klasik Otomobiller saat 10:00’da Girne’deki Onar Village Tatil Köyü’nden start alıp sırasıyla Boğazköy, Göçeri, Şirinevler, Akçiçek, Kozanköy, Çamlıbel, Koruçam, Sadrazamköy, Kayalar, Karşıyaka ve Lapta’dan geçip tekrardan start yeri olan Onar Village Tatil Köyü’ne vardılar. Orada yenen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi.Ödül töreninde Genel Klasman dışında 6 kategoride ödüller sahiplerini buldu.. Bunlar E Kategorisi, F Kategorisi, G Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası ve En Küçük Motorlu Araç kategorilerinden oluşmaktaydı.Haftaya 22 Haziran 2014 Pazar günü yapılan 3.Lapta Klasik Otomobil Rallisi.