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Bambu Sanat Merkezi ilk oyunu “Ayıp Ettik”le seyirci karşısına çıkacak

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Bambu Sanat Merkezi ilk oyunu “Ayıp Ettik”le seyirci karşısına çıkacak
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Bambu Sanat Merkezi (BSM) ilk oyunu “Ayıp Ettik” ile seyircisiyle buluşacak.
 
Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yazdığı ve Nazım Bayraktaroğlu'nun yönettiği iki perdelik komedi “Ayıp Ettik”, 11 Haziran Salı akşamı saat 20.00'de Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) sahnelenecek.  
 
BSM’den verilen bilgiye göre, geçmişten günümüze kadın erkek ilişkilerini anlatan oyun sadece bir kez sahnelenecek. 
 
İnternet üzerinden satışa çıkan biletlerin ilk saatlerden itibaren büyük ilgi gördüğü ve biletlere Bambu Sanat Merkezi İnstagram sayfasından ulaşılabileceği belirtildi.
 
2022 Yılında "Bambu" adlı kısa filmi yapan ekip 2024 yılının ilk aylarında derneğin açıldığını açıklamıştı.
 
Derneğin özel gereksinimli bireylere yaşam alanı oluşturmak amacıyla kurulduğunu da bildirmişti. 
 
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