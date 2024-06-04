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Bağımsızlık Yolu’ndan Ziraat Mühendisleri Odası’na ziyaret

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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy ve beraberindekiler, Ziraat Mühendisleri Odası’na (ZMO) ziyaret gerçekleştirerek ZMO Başkanı Erkut Uluçam’la görüştü.

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Bağımsızlık Yolu’ndan Ziraat Mühendisleri Odası’na ziyaret
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Bağımsızlık Yolu basın ofisinden verilen bilgiye göre, bir süredir ülke gündemini meşgul eden tarım ve hayvancılıktaki durumun değerlendirilmesi yapılan görüşmede, bu konuda atılması gereken adımlar irdelendi.
 
Görüşmede, tarım ve hayvancılık alanındaki girdi maliyetlerin düşürülmesi için atılması gerekli adımlar konuşulurken mevcut veriler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
 
Görüşmede ayrıca, yem maliyetlerinin hayvan üreticileri için en büyük gideri kapsarken, yem maliyetlerinin düşürülmesi için tarımsal üretimin artırılması gerektiği belirtilerek geçmiş yıllardaki tarımsal üretim oranlarıyla güncel oranlar karşılaştırıldı.
 
Elektrik ve mazot girdi maliyetlerindeki yüksek harcamaların da vurgulandığı görüşmede, hayvan üreticileri ve çiftçilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi için elektrik ve mazot üretiminde kamucu anlayışa ihtiyaç olduğu vurgulandı.
 
Görüşmede, küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticilerinin küçük ölçekli üreticisinin, girdi maliyetlerinin arttığı bu koşullarda üretime devam edebilmesi için hayvan sayısını artırması veya kooperatifçilik yoluyla üretim ölçeğini büyüterek üretime devam etmesi gerektiği tespiti yapıldı.
 
Bunun yanında kamusal arazilerin icarında, devlet tarafından önceliğin hayvan üreticilerine verilmesi gerektiği üzerinde de duruldu.
 
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