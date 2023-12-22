Büyükelçi Feyzioğlu, KKTC için “Tarımsal sulamanın projesini başlattık. Üç yıl içinde kuru topraklar binlerce yıl sonra suya kavuşacak. Bambaşka bir coğrafya göreceksiniz. Bu Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak. Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi gelişecek” dedi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, THY ve KKTC Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen Havalimanı ve Kıbrıs turizmini tanıtım amaçlı düzenlenen basın gezisinde gazetecilere konuştu.

Feyzioğlu, KKTC'nin Ada'nın ve yakın çevrenin en büyük havalimanlarından birine kavuştuğunu dile getirerek "Kıbrıs Adası'nın en büyüğü. Türkiye'nin en büyük 6 ya da 7'nci büyük havalimanı ile eşit büyüklükte bir havalimanı hem yeni terminal binası hem de yeni pisti ile. Büyük ve geniş gövdeli uçakların inebileceği bir pist. Modern bir havalimanında ne varsa artık KKTC'nin devlet havalimanında da bunlar var. Bu havalimanın bitmesi Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hayaliydi. KKTC hükümeti ile yakın çalışarak bu havalimanın bitmesi için tüm desteği Cumhurbaşkanı'mız verdi." diye konuştu.

Önceki terminalin yıllık 800 bin kapasiteli olduğunu aktaran Feyzioğlu, bu nedenle yoğun sezonlarda havalimanında çok büyük bir karmaşa ve memnuniyetsizliklerin ortaya çıktığını kaydetti.

Feyzioğlu, "KKTC, 800 binden yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine kavuştu. Bu çok önemli çünkü Ada'ya ya denizden geleceksiniz ya da havadan. KKTC'nin ekonomisinin, hizmet sektörünün, yatırımların her anlamda gelişmesi için ulaşımı sağlamanız lazım. Havalimanı kapasitesinin artması 30 bin yatak sayısına sahip KKTC'nin bu yatak sayısını artıracak yatırımlara açılması demektir." ifadelerini kullandı.

Yeni pistin geniş gövdeli uçakların inmesine imkan sağladığını vurgulayan Feyzioğlu, bunun da bilet fiyatlarını ve koltuk başına maliyeti düşürdüğünü söyledi.

THY'nin de bilet fiyatlarını aşağıya çektiğini belirten Feyzioğlu, "Diğer hava yolu şirketleri de buna bağlı olarak hareket etmeye başladı. Çünkü THY, her zaman lokomotiftir, öncüdür." dedi.

KKTC'nin su sorununun çözüldüğünü, sıranın tarımsal sulamaya geçişin sağlanmasına geldiğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Ada'ya birkaç yıl önce Dragon Çayı'ndan bereket suyu geldi. Yıllık 70 milyon metreküp su geliyor. Bugün Ada'da Türkiye'nin suyunun erişmediği hiçbir yerleşim mahalli yok. Birtakım belediyelerin dağıtım amaçlı yapacağı işler kaldı ama bizim ana hat olarak kullanma suyunu eriştirmediğimiz yer yok. Bu muazzam bir şey. Şimdi tarımsal sulamanın projesini başlattık. Üç yıl içinde uçaktan inerken gördüğünüz o kuru topraklar binlerce yıl sonra suya kavuşacak. Bambaşka bir coğrafya göreceksiniz burada. Bu Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak. Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi gelişecek."

