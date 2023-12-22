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RTÜK’ten Dr. Küçük Müzesi ve HALKIN SESİ’ne ziyaret

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Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen RTÜK heyeti, Dr. Fazıl Küçük Müzesi ve HALKIN SESİ Gazetesi’ni ziyaret etti

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RTÜK’ten Dr. Küçük Müzesi ve HALKIN SESİ’ne ziyaret
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Türkiye Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) heyeti resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve beraberindeki heyeti dün Dr. Fazıl Küçük Müzesi ve HALKIN SESİ Gazetesi’ni de ziyaret etti.
Heyete, YYK Başkanı Feyzi Hansel ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.
Ziyarette HALKIN SESİ Genel Yayın Yönetmeni Ali Fahrioğlu ile bir araya gelen RTÜK heyeti, Dr. Fazıl Küçük ve HALKIN SESİ hakkında bilgiler aldı.
Dr. Küçük’ün hayatını anlatan kısa belgeseli izleyen heyet, müzeye hayran kaldıklarını vurguladı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, her köşesinde Kıbrıs Türk Toplumunun ölümsüz lideri Dr. Fazıl Küçük’ün fotoğraflarının olduğu müzeyi ziyaret etmenin kendilerini hem onurlandırdığını hem de duygulandırdığını ifade etti.
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