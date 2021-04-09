Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

Bakanlar Kurulu, koronavirüs önlemleriyle ilgili yeni kararlar aldı.

Saat 15.45’te toplanan Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları Başbakan Ersan Saner açıkladı. Başbakan Saner, saat 21.45’te basına yaptığı açıklamaya göre toplantıda orta öğretim kurumlarında sınıf geçme tüzüğünü onaylandı. Tüzük uyarınca eğitim yılı üç döneme ayrılarak değerlendirilecek.

Pazar günleri tam gün, geri kalan günlerde gece 22.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağı önümüzdeki hafta da devam edecek.

Açık olan birçok iş kolunda çalışanlar 7 günde bir hızlı (antijen) test yaptırmak zorunda olacak. Halen açık olan internet kafeler pazartesiden itibaren Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu yeni değerlendirme yapana kadar kapatılıyor.

Pazartesi elektronik bileklik tanıtılacak, aynı gün 3 günlük kapalı turizm başlayacak.

Salı günü başlayacak Ramazan ayında kapalı yerlerdeki ibadete alanın üçte biri kadar kişi alınacak. Maske, mesafe ve havalandırmaya dikkat edilecek ve ibadethaneye gireceklerin kaydı yapılacak.

İnternet kafeler yeniden kapatıldı.

Başbakan Saner açıklamasında “Bu hastalıkla birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız. Aslolan kişinin kendini koruyup kollamasıdır. Kurallara harfiyen uyun, maske mesafe ve hijyenden asla taviz vermeyin” dedi.