Bakanlar Kurulu'ndan önemli kararlar

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Başbakan Saner, toplantı sonrası, alınan kararları açıkladı İşte kararlar:

-Motorlu Arcalarda uygulanan KDV indirimi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

-Öğrencilerin Koronavirüs salgını süresince uzaktan eğitim sayesinde ihtiyaç duydukları bilgisayarların 0 KDV kampanyası 31 Mart 2021’e kadar uzatıldı.

-Banka kartları ve kredi kartlarına ilişkin asgari ödeme tutarlarının yüzde 1 olarak devam etmesine karar verildi.

-İlk ve orta eğitimde öğrenim gören 53 bin öğrencinin planlandığı gibi eğitimine devam etmesine ve okullarda kapanma ya da eğitimin ötelenmesinin şu an için gerek olmadığı yönünde karar üretildi. Yerel bulaşta olumsuz yönde değişim olması halinde, Bakanlar Kurulu Şubat tatilini öne almak için karar üretebilir.

-TÜK’ün bir sıkıntı içinde olduğu bir gerçek. Arpa konusundaki dar boğazdan çıkarılabilmesi için gerekli kredinin verilmesi yönünde karar üretildi.

-Türkiye ile KKTC arasında sağlık konusunda imzalanan bir uluslararası anlaşma ile 500 yataklı hastanesinin Protokol Onay Yasa Tasarısı imzalanarak Meclise sevk edilmesine karar verildi.

-Sosyal sigortalıların gecikmiş prim borçlarına ilişkin tarih 30 Ocak 2021’e uzatıldı.