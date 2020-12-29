Türk-Bir’den örnek davranış

Kurulduğu günden bugüne yurt dışı tanıtım ve yurt içinde ki sosyal sorumluluk projelerini ön planda tutan Türk Birliği Dayanışma Derneği(Türk-Bir), Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti.

Doç. Dr. Melahat Arıklı ve Av. Olcay Kara başkanlığında ki Türk Bir heyetinin Yuva sorumlusu Melek Alp’e 56 adet çocuklara verilmek üzere kışlık kıyafet hediye etti.

Türk-Bir kurucu üyeleri Arıklı ve Kara’nın bütün Sivil Toplum Kuruluşlarının en azından bayramlarda ve önemli günlerde toplumsal birliktelik ve manevi dayanışmanın önemli olduğuna değindiler.

