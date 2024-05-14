banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Bakanlar Kurulu et ithalatına izin verdi ve vergi muafiyeti kararı aldı

banner1020

banner974
Bakanlar Kurulu et ithalatına izin verdi ve vergi muafiyeti kararı aldı
banner971
Bakanlar Kurulu, donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş paketlenmiş kıyma ithalatına izin verdi. Toprak Ürünleri Kurumu tarafından ithal edilecek bu ürünlere, vergi muafiyeti uygulanacak. 
Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararı şu şekilde:
“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, et ithalatına ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Ü(K-I)579-2023 sayı ve 27.4.2023 tarihli kararı ile oluşturulan Komitenin et ithaline ilişkin almış olduğu karar çerçevesinde önergeye ekli sunulan Et İthalatı Kriterleri kapsamında Toprak Ürünleri Kurumu tarafından getirilecek olan donmuş kemiksiz kuzu eti ve donmuş kıymaya (paketlerde) her türlü gümrük vergisi, stopaj vergisi, resmi harç, fon ve benzerleri için (GTSF hariç) muafiyet sağlanmasına karar verdi.”
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.