Hayata tutunamadı

Hamitköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Hamitköy'ün sevilen insanlarından Rengin Yalızat dün hayatını kaybetti.
Selçuk Yalızat'ın (PANÇO) eşi olan Rengin Yalızat yarın Hamitköy Camisi’nde kılınacak öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Hamitköy Mezarlığına defnedilecek.
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