“Tüm sağlık merkezleri sisteme dahil edilecek”

Bakan Taçoy: “KKTC’yi ziyaret eden sigortası olmayan kişi Türkiye’de nasıl sağlık hizmeti alıyorsa KKTC’de de alabilecek”

Mecliste konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Genel Sağlık Sigortası’na değinerek, esas olanın bu sistemin nasıl çalışacağının önemli olduğunu belirtti.

Türkiye ile protokol imzalandıktan sonra yasanın hazırlanacağını kaydeden Taçoy, şu an KKTC ve TC vatandaşlarının Türkiye’deki sağlık imkanlarından yararlanabildiklerini belirtti.

Taçoy, “KKTC’yi ziyaret eden sigortası olmayan kişi Türkiye’de nasıl sağlık hizmeti alıyorsa KKTC’de de alabilecek. Türkiye’den KKTC’ye gelen burada çalışan ve sigorta yapan kişi sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek, yasa geçtikten sonra ancak ülkesine dönerse sevkle orada da sağlık hizmeti alabilecek” dedi.

Genel Sağlık Sigortası üzerinde çalışıldığını dile getirerek, yasallaştığı zaman fon ve idaresinin nasıl yapılacağına yönelik planlarla ilgili bilgi veren Taçoy, Türkiye’deki sistemin KKTC’de kullanılmasına yönelik girişimler olduğunu söyledi.

Taçoy, KKTC’de bulunan sigortalı veya sigortasız TC vatandaşı kişilerin KKTC’deki sağlık sisteminden yararlanmasına yönelik ilk adım olduğunu dile getirdi. Hasan Taçoy, KKTC’deki tüm sağlık merkezlerinin sisteme dahil edilmesini sağlayacaklarını belirtti.

