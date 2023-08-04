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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, İsmail Ölmez’e onursal doktora verdi

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Senatosu, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında eğitim ve ülkeye verdiği hizmetlerden dolayı İsmail Ölmez’e onursal doktora unvanı takdim etti.

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, İsmail Ölmez’e onursal doktora verdi
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Üniversiteden verilen bilgiye göre, Ölmez'e onursal doktora belgesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Toycan tarafından verildi. 
Rektör Prof Dr. Meymet Toycan, “İsmail Ölmez, Afrika kıtasının güneyinde yer alan Eswantini
Krallığı’nda 2012 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Fahri Başkonsoluğu görevini
yürütmektedir. Aynı zamanda kendisi önemli bir iş insanıdır. Sayın İsmail Ölmez, Türkiye
Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne öğrenim görmek için adaya gelmek isteyen
öğrencilere eğitim alma fırsatı yaratarak, destek vermektedir. Ayrıca adamız ve
üniversitemizin eğitim kalitesi hakkında doğru bilgiler aktararak kurumumuzu en iyi şekilde
temsil etmektedir” diye konuştu.
İsmail Ölmez, takdim sırasında BAU Kıbrıs Rektörüne ve tüm Senato üyelerine teşekkürlerini
ileterek, KKTC’nin kendisi için önemli bir yeri olduğunu belirtti.
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