Feyzioğlu: Yeni Ercan terminalindeki sorunlar tek tek ve süratle çözülüyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yeni Ercan terminalinde, açılışın ardından görülen sorunların tek tek ve süratle çözüldüğünü belirtti.

Yaptığı paylaşımda, “Ercan artık Kıbrıs Adasının en büyük ve en modern havalimanı oldu” diyen Feyzioğlu, “Rahmetli Denktaş'ın devletinize sahip çıkın vasiyetinin bir gereğidir bu. KKTC'nin kalıcı olduğunun bir diğer mührüdür. Çift piste sahip her üst sınıf modern havalimanı gibi uçaklar, çoğunlukla yeni pist olmak kaydıyla bazen eski piste iniyor. Zaten o yüzden çift pist var. Yani eski pist başka devletin pisti değil.” İfadelerini kullandı.

Büyükelçi Feyzioğlu, yeni terminalden bir fotoğrafla yaptığı paylaşımını söyle sürdürdü:

“Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi olarak değil, bu cennet Adada ve ülkede yaşayan biri olarak; Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Yılmaz'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Uraloğlu'na , DHMİ'mizin fedakar yönetici ve personeline, görevli firmanın teknik elemanından, mühendisine, KKTC'de ilgili bakanlıkların değerli bürokrat ve çalışanlarına, Sayın Cumhurbaşkanı Tatar ile Sayın Başbakan Üstel'e, tüm sayın bakanlara, Büyükelçilik mensuplarımıza Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu önemli ve KKTC yüzyılının sembollerinden olacak büyük eseri hayata geçirdikleri için teşekkür ediyorum.”

