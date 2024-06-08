Bağlıköy’deki yangına GKK helikopteriyle havadan müdahale edildi

Lefke-Bağlıköy bölgesinde bugün öğle saatlerinde başlayan yangına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) helikopteriyle müdahale edildi.
GKK’dan verilen bilgiye göre, GKK helikopteri içinde bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı kısa bir süre içinde yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarında komutayı ele aldı.
Komuta Kontrol Helikopterinden, yangın bölgesindeki söndürme çalışmalarına katılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 2.Alay Komutanlığı, 39.Tümen Komutanlığı bağlısı 49.Alay Komutanlığı, itfaiye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı (SSTB) ekipleri ve Orman Dairesi Müdürlüğü çalışanları yönlendirilerek müdahale edildi.
Komuta Kontrol helikopteriyle birlikte, bir GKK helikopteri yangına havadan 11 sorti ile su atımı yaparak söndürme faaliyeti gerçekleştirdi.
Bağlıköy’de Olay Yeri Koordinatörü 49.Alay Komutanı koordinesinde, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.