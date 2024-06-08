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Simon Mistriel Aykut aleyhinde 5 günlük tutukluluk emri verildi

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Simon Mistriel Aykut aleyhinde 5 günlük tutukluluk emri verildi
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Afik Group bünyesinde bulunan Caesar Project'in kurucu Başkanı Simon Mistriel Aykout aleyhinde bugün, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından 5 günlük tutukluluk emri verildi.

"Sigmalive" haber sitesi, Aykout'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Rum malları üzerine inşaat yaparak, Rum sahibinden habersiz başkasına satış yaptığı iddiasıyla bugün Güney Kıbrıs’ta mahkemeye çıkarıldığını duyurdu.

Mahkeme, Aykout'un soruşturma çerçevesinde 5 gün süreyle tutuklu kalmasına hükmetti.

Aykout, dün akşam KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçiş yaptığı sırada Rum polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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