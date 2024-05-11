Bağımsızlık Yolu'ndan Cumhurbaşkanı'na ve muhalefete eleştiriler

Bağımsızlık Yolu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, “federasyonu görüşmediği için değil, samimiyetle iki devletli çözüme ve KKTC’nin tanıtılmasına inanan vatandaşları hayal kırıklığına uğrattığı için suçlu” gördüğünü bildirdi, muhalefete eleştirilerde bulundu.





Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, yazılı açıklamasında, “federasyon görüşmem” diyen Ersin Tatar’ın, bu vaadini yerine getirmesini eleştiren muhalefeti de ciddi eleştiri yapamamasından dolayı eleştirdi.

Ersin Tatar’ın, BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi'nin, federasyon temelinde çözüm konusunda üçlü görüşme teklifini reddettiğini ifade eden Özkızan, bunda şaşılacak bir şey olmadığını, zaten Tatar’ın, seçilmeden önce de seçildiği günden beridir de “ben federasyonu görüşmem” dediğini kaydetti.

Muhalefetin de, sözünü tutan Tatar’ı eleştirdiği için “komik duruma düştüğünü” savunan Özkızan, ciddi bir muhalefetin, siyasetçileri verdiği sözlerden sorumlu tutması gerektiğini belirtti.

Tatar’ın, KKTC’yi tanıtmak bir yana, tanıtma yönünde ciddi bir adım bile atmadığını öne süren Özkızan, Tatar’ın, “Cumhurbaşkanlığı görev süresini kişisel emeklilik tatili gibi kullandığını, KKTC’yi tanıtmak için hiç bir girişimde bulunmadığını, bir yol haritası, diplomasi planı veya mücadele stratejisi ortaya koymadığını iddia etti.

Özkızan, Kıbrıslı Türk toplumu ve kurumlarının, uluslararası platformlardan koptuğunu, izole olduğunu ve saygınlığının düştüğünü savunarak, Tatar’a eleştirilerde bulundu.

Tatar'a, sorulması gereken sorunun; “neden federasyonu görüşmediği değil, neden KKTC’yi tanıtmadığı, bunun için bir yol haritasına sahip olmadığıdır” diyen Özkızan, Tatar’ı istifaya çağırmak yerine, koltuğunun ve vaatlerinin hakkını vermesi çağrısı yapılması gerektiğini kaydetti.

