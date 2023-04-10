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Bağımsızlık Yolu, Kavazoğlu ve Mişaulis'i andı

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Bağımsızlık Yolu, Kavazoğlu ve Mişaulis'i andı
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Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi, 1965 yılında öldürülen sendikacılar Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis için anma etkinliği düzenledi.

Verilen bilgiye göre, önceki gün Merkez Lefkoşa’da düzenlenen etkinlik saygı duruşuyla başladı. Bağımsızlık Yolu, Anonim Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi temsilcilerinin konuşmalarının ardından Baraka Kültür Merkezi müzik grubu Sol Anahtar müzik dinletisi sundu.

Ali Şahin, “Ortak Vatan Mücadelesinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu bir konuşma yaptı.

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