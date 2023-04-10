Dolu ailesi yasta

Lefke bölgesinin şirin köylerinden biri olan Taşpınar sevilen bir çınarını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Taşpınar köyü sakinlerinden sevilip, sayılan kişilik Özkan Dolu dün hayata gözlerini yumdu.
Dolu bugün kılınacak ikindi namazına müteakip Taşpınar(Angolem) mezarlığına defnedilecek.
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