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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ersoy’dan örgütlenme çağrısı

Bağımsızlık Yolu (BY) Genel Sekreteri Umut Ersoy, halka, Bağımsızlık Yolu’nda örgütlenme çağrısı yaptı.

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Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Ersoy’dan örgütlenme çağrısı
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Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki büyük bir çoğunluğun gelecek kaygısıyla, geçim derdiyle boğuştuğunu belirterek, “ ‘Bu düzen böyle gelmiş böyle gider’ ezberini kabul etmiyoruz” dedi.
“En yıkılmaz görünenin yıkılıp gidebileceğini, yerine yeni bir toplumun inşa edilebileceğini” ifade eden Ersoy, “yalan ve adaletsizlik dalgasına karşı gelgitin tersine çevrilebileceğini” kaydetti.
“Doğrular örgütlenip ayağa kalktığında, örgütlü bir halkın karşısında hiçbir yalan duramaz” diyen Ersoy, Bağımsızlık Yolu’nda örgütlenme çağrısı yaptı.
Umut Ersoy, partiye üye olmak için, “www.bagimsizlikyolu.org” adresinden edinebilecek başvuru formları ile Bağımsızlık Yolu’na ulaşılabileceğini veya 0533 875 0274 numaralı Whatsapp hattına mesaj gönderilebileceğini kaydetti.
 
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