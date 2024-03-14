Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;



“Görevlerini sonsuz özveri ve sevgiyle yapan, canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.”

