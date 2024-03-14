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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle;

“Görevlerini sonsuz özveri ve sevgiyle yapan, canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarına kıymetli hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.”
 

 
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