Bağımsızlık Yolu: “Bayramda ekonomiye ne katkı sağlanacak”

Bağımsızlık Yolundan yapılan açıklamada, bu ekonomik faaliyetin büyüklüğünün KKTC ekonomisi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.
Ülkede sanata ve sanatçıya desteğin son derece kısıtlı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Bu büyük ekonomik faaliyetten Kıbrıslı Türk halkı ne denli faydalanabilmektedir. Sanatçılarımızın emekliliği, iş güvencesi ve güvenliği gibi sorunlara yönelik herhangi bir çalışmanız neden yok. Başka ülkelerden getirilen sanatçılarla yapılan etkinliklerin vergilendirilip sanat emekçilerine, şeffaf sorgulanabilir bir kaynak neden oluşturulmuyor.”
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