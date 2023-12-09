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Bağımsızlık Yolu 9 yaşında

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Bağımsızlık Yolu, örgüt olarak temellerinin atılışının dokuzuncu yıl dönümü nedeniyle dayanışma yemeği düzenledi.

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Bağımsızlık Yolu 9 yaşında
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Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, dayanışma yemeğinde Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy açılış konuşması yaptı.
Bağımsızlık Yolu’nun örgüt olarak 9. kuruluş yılını kutladıklarını ifade eden Ersoy, köklerinin KKP’ye dayandığını, Halk-Der’de yaşayan ve 2000’li yıllarda Baraka Kültür Merkezi’nde tekrar filizlenen bir fikir olduğunu söyledi.
Ersoy, Halkları Kardeş Bağımsız Kıbrıs fikri olduğunu ancak Bağımsızlık Yolu’nun sadece bir fikirden değil aynı zamanda bir ihtiyaçtan doğduğunu vurguladı. Bu ihtiyacın; emekçilerin ve devrimcilerin bağımsız siyaset yapma ihtiyacı olduğunu belirten Ersoy, “Bugün aradan geçen 9 yıl sonunda, sınıfın partisi, emekçinin partisi var” dedi.

Bağımsızlık Yolu’nun 9 yıl içinde ürettiği taleplerin ve fikirlerin kulaktan kulağa, akıldan akla, yürekten yüreğe yayılmaya devam ettiğini söyleyen Ersoy, partiyi büyüteceklerini kaydetti.
Birçok üye ve sempatizanın katıldığı gecede, Khora Yayınları tarafından basılan yerli yazar ve sanatçıların kitaplarının ve el emeği ürünlerin de hediye edildiği çekilişlerin yapıldığı dayanışma yemeğine, Baraka Kültür Merkezi müzik grubu “Sol Anahtarı” ile “Koma Ada” grubunun şarkıları eşlik etti.
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