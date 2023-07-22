Bir günde 347 araç sürücüsü rapor edildi

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam bin 731 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, kontroller sonucu 89’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere çeşitli trafik suçlardan toplam 347 araç sürücüsü rapor edilirken, 28 araç ise trafikten men edildi.

Ani ve Gayri Tabii Ölüm

Dün saat 16:00 sıralarında, Gönyeli’de sakin Yusuf Sine (E-65) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu

Girne’de, dün A.İ.B.A.'nın (E-24) kaldığı ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

A.İ.B.A tutuklandı.

Darp ve hırsızlık

2 Temmuz 23, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Ali Rıza Sokak üzerinde, kimliği tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar, K.K’nin vücudunun muhtelif yerlerine gelişi güzel vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp edip, elinde tutmakta olduğu cep telefonu ve cüzdanı içerisinde muhafaza ettiği 150 Euro ve 7.000 TL nakit parasını çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-30) ve M.İ.(K-15) tespit edilerek tutuklandı.

