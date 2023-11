Bafra’ya dev yatırım

Dem’s Contruction’a bağlı Hera projesi, Bafra’da 200 milyon dolarlık yatırım bütçesi ile alternatifi olmayan bir ilki gerçekleştiriyor. 200 milyon dolar yatırım bedeli ile inşa edilecek 348 adet otel tipi dairenin tanıtımı, görkemli bir etkinlikle gerçekleştirildi

Dem’s Contruction edindiği 25 yıllık tecrübeyi “Hera Luxury Resorts” projesine aktarıyor.Bafra Oteller Mevkii’nin en güzel noktasında yer alan, yedi yılda ödenecek paranın geri alınabileceği ‘Hera Luxury Resorts Projesi’ KKTC’nin ilk ve tek tapulu otel odası olan projesini hayata geçiriliyor.348 adet otel tipi dairenin tanıtımını yapan Dem’s Contruction, yatırım bedeli 200 milyon dolara sahip Hera Luxury Resorts, ünlü oyuncu sunucu Pınar Altuğ Atacan’ın sunumu ile; ünlü müzisyen Ozan Doğulu, şarkıcı Hera ve şarkıcı Beste Korkmaz’ın muhteşem sahne performansıyla tanıttı.Tanıtım etkinliğinde konuşan Dem’s Contruction Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can, “Projelerimizde lokasyonlara dikkat ediyoruz. Hera Luxury Resorts stratejik konumu, yatırımcılara sunduğu elverişli imkanları, doğal güzellikleri ve değerini her geçen gün artıran gayrimenkul seçenekleri ile Bafra bölgesinden tapu sahibi olabileceğiniz tek proje. Oteliniz eviniz olsun sloganıyla yola çıktık” dedi.Süleyman Can, “Hera Luxury Resorts ilk ve tek akıllı oda sistemli bir proje. Bizim projelerimiz her beğeniye, tercihe ve bütçeye göre çeşitlilik göstermektedir. Böylelikle de yatırımcılarımıza birçok seçenek sunmuş oluyoruz.” diye konuştu.ŞAMPİYON MELEKLERE ANLAMLI DESTEKYönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can, Adıyaman'da konakladıkları otelin deprem nedeniyle yıkılması sonucu yaşamını yitiren 35 kişilik voleybol takımı için kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne, Venice projesinden bir dairenin gelirini hediye edeceğini belirtti.Tanıtım etkinliğine katılan Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ‘‘Bafra Bölgesi’nde farklı bir konsept yaratılarak bir otel ortaya konulması esas ilgi çekendir. Bu farklı proje ile KKTC’de bu yatırımları düşündüklerinden dolayı DEM’S ailesine teşekkür ederim’’ dedi.Meclis Başkanı Zorlu Töre de “KKTC gelişiyor, büyüyor ve kökleşiyor. KKTC’de ekonomik hamleler devam ediyor. Oteller zincirine yeni bir konsept ile Dem’s Contruction katkı sağlıyor. Dolayısı ile gurur duyuyoruz’’ açıklamasını yaptı.