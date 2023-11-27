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Salut’ta doludizgin eğlence

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Girne’de “yeni nesil meyhane” denince akla ilk gelen mekan olan “Salut” yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

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Salut’ta doludizgin eğlence
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Ülkemizin genç ve başarılı girişimcileri Kemal Özseyhan ve Deniz Günhan’ın işletmeciliğinde açıldığı ilk günden bu yana eğlence severlerin vazgeçilmez adresi olan Salut, DJ performansları, bol eğlenceleri ve şovlarıyla akşamcıları doyasıya eğlendiriyor.

Nezih atmosferi, kaliteli hizmeti, lezzetli yemekleriyle herkesin büyük beğenisini kazanan Salut’a adanın dört bir yanından eğlence severler akın ediyor.

Çarşamba ve Cuma akşamları Dj. Yusuf Coşkuner’in, Cumartesi geceleri ise Dj İldiz’in kabin başına geçtiği Salut’ta coşku bir olsun dinmiyor.

Keyifli buluşmalara, dostlarla eğlence ve muhabbete ev sahipliği yapan Salut, konuklarına unutulmaz geceler yaşatıyor.
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