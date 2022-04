Hükümetin istifasıyla yaşanan siyasi krizi inandırıcı bulmayan vatandaşlar “Aynı yemeği ısıtıp önümüze koyacaklar bu hükümet değişikliği ile birlikte. Artık o yemek ekşidi, yenmez, koktu” diyerek tepkilerini dile getiriyor

Ülkede vatandaşlar umutsuz. Vatandaşlar, Hükümetin istifasıyla yaşanan siyasi krizi inandırıcı bulmuyor.Vatandaşlar “Aynı yemeği ısıtıp önümüze koyacaklar bu hükümet değişikliği ile birlikte. Artık o yemek ekşidi, yenmez, koktu” diyerek tepkilerini dile getirdi.Yaşananları tiyatroya benzeten vatandaşlar “Bir oyun, bir senaryo gibi geliyor. Önceden yazılmış bir tiyatroyu oynuyorlarmış gibi.” diye konuştular.Vatandaş, 2 ayda yıkılan ve yeni kurulacak olan hükümet hakkında ne düşünüyor?İstifa hiçbir zaman iyi bir şey değil, her zaman bir hal çaresi bulunur. Boşu boşuna hükümeti bozdular yine aynı şekilde birkaç arkadaş değiştirerek yürütebilirlerdi. Bunlar hep oyalama taktiğidir, halka da boşu boşuna zulümdür bu. Zamanında Turgut Özal (TC 8. Cumhurbaşkanı) herkesi memur yaptı ve bu düzen bozuldu.Hükümetlerin her zaman bir devamlılığı olmalıdır. Bizim hükümetimizin geliri yok artık, bizi bağımlı yaptılar. Kıbrıslılar çok çalışkan insanlardır, geçmiş hükümetlerde çok büyük yanlışlar var. Bu yeni hükümette Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gidecek ve bunları süspansiye et diyecek. Zamanında bize verilen sözler vardır Türkiye bunları yerine getirmeli. Zamlar süspansiye edilmeli. Akdeniz’in bekçisiyiz, buraya iyi bakmalıdır Türkiye. Biz besleme değiliz, çalışkan bir toplumuz.Yavuz Umar“Tekrar kurulacak olan hükümetin ne halkı yönetebileceğini düşünüyorum ne de reform yapabileceğini düşünüyorum. Kararsızlıklarından dolayı bu şekilde düşünüyorum. Kabine de bir şey değişmeyecek, değişecek olan isimler öbür partiye gidecek yine milletvekili olacak. Yeni ve genç isimler olması gerek, ileriyi gören isimler istiyoruz. Gençlerin de önünün açılması lazım. 40 senedir milletvekilliği yapıyorlar, yeter artık. Yaptıkları indirimde yalan indirim, yaptıkları zamdan düşüyorlar zaman geçiyor yine zam yapıyorlar zaten. Asgari ücreti yükselttiler bir buçuk katına, bu yandan insanların cebinden üç buçuk katını alıyorlar.Cumali Dikbıyık“Aynı yemeği ısıtıp önümüze koyacaklar bu hükümet değişikliği ile birlikte. Artık o yemek ekşidi, yenmez, koktu. Tencereyi döküp, yeni yemek yapılırsa ancak o şekilde bir şeyler değişir. Hükümetin istifası da değil bence artık Ersin Tatar’ın da istifa etmesi gerek. Hükümet Sunat Atun istifa etmedi diye bozuldu. Atun doğruları söylediği, başbakan ve cumhurbaşkanının oyunlarına gelmedi diye istemediler.”Ekram Tayfur“Eğer Sunat Atun’un bir suçu varsa istifa etmeliydi, Ersin Tatar'ın hükümetin istifasını sunmasını kabul etmesi doğru bir şeydir ama dönüp aynı kişiye hükümeti kurmayı vermesi yanlış bir şeydir. Bu saçma bir şey. Yeni kurulacak hükümetin halkı yönetip, reform yapabileceğini düşünmüyorum. Bana saçma geliyor, bir oyun, bir senaryo gibi geliyor. Önceden yazılmış bir tiyatroyu oynuyorlarmış gibi şu an ki durum.”Cemaliye ÖztansuErsin Tatar’ın hükümetin istifasını kabul etmesini doğru bulmuyorum. Daha yerleşmeden, bozmaya çalışıyorlar. Kim gelirse gelsin gelen gideni aratıyor. Onlar için önemli olan para. Maalesef üretimimiz kısıtlı. O koltuğa kim gelirse gelsin üretim, para olmadığı sürece her şey aynı devam edecek. Türkiye’den gelen paradan dolayı memurlar ödenebiliyor, yoksa ödenemez çünkü para yok, üretim yok. Boşu boşuna hükümeti bozdular, çocuk oyuncağına döndü bu iş.Salahaddin Yüksel“Yine aynı hükümet kurulacak zaten, hiçbir şey değişmeyecek. Bu şekilde hükümet ve bakanlar anlaşamazsa, bu hükümet yine yönetilemeyecek. Zamlara çözüm bulamayacaklar, bu duruma hükümet bile bir şey yapamıyor. Başarılı olacaklarını düşünmüyorum. Her gün zam var, akşam yatıyoruz sabah kalkıyoruz zam. Koalisyon ile hiçbir yere varılmaz. Hiçbir zaman ileriye gidemeyiz, tek başına iktidar olsa olabilirdi. Tek partili olmamız gerekmekte, yoksa her şey yerinde sayacak.”Ercan Kaya“İkilik yaratmamak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümetin istifasını kabul etti. Yeni kurulacak olan hükümetin içindeki kişiler doğru olursa eğer ve halkı doğru yönetmek isterlerse eğer bunu yapabilirler diye düşünüyorum. Ama eğer doğru bir iş yapmak istemiyorlarsa yönetemezler, ondan bundan para yemezlerse bu işi ancak öyle yapabilirler. Hiçbir bakanlık hiçbir milletvekili bir günden bir güne gelip de çarşı pazardaki fiyatlara bakmadı, fiyatların düşmesine yardımcı olmadı. Hiçbir şey alamıyoruz artık, halk kendi devletinde domates, biber alamıyor.”EsnafKaynak: https://www.mykibris.com/