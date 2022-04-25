Gözler yeni kurulacak hükümette

DP ve YDP yetkili kurulları, hükümet kurma çalışmalarını görüştü. UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, DP ve YDP’den gelecek kararı beklediğini, kararın olumlu çıkması halinde kabineyi bugün açıklamayı planladıklarını söyledi

Ömrü iki ay süren ikinci Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin ardından gözler yeni hükümet için ortaklarda...Hafta sonu bu konuda partiler arası gerek doğrudan üst düzey gerekse de diğer kadrolarda sıkı bir mekik diplomasisi gerçekleşti...Hükümet Kurma çalışmaları çerçevesinde DP ve YDP yetkili kurulları dün toplandı.Dün sabah saat 10.30’da toplanan DP Parti Meclisi, Genel Başkan Fikri Ataoğlu’na, hükümet kurma görüşmelerine devam etmesi için oy birliğiyle onay verdi.Öte yandan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı çevrim içi görüşmeyle Parti Meclisi üyelerinden hükümete girip girmeme konusunda görüşlerini adı.UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, DP ve YDP yetkilileriyle görüşmeyi planladıklarını söyledi.DP Genel Başkan Yardımcısı Redif Nurel ise, DP Parti Meclisi’nin dün toplandığını belirterek, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun hükümet görüşmelerine devam etmesi için oy birliğiyle karar alındığını kaydetti.Fikri Ataoğlu“Elimizi tekrardan taşın altına koyuyoruz. Hükümette yer alacağız” diyen Nurel, dünyada ve ülkede çok zor bir süreç yaşandığını belirterek, KKTC’de bunun daha da derinden hissedildiğini söyledi.“Yeniden seçime gitme lüksümüz yok” vurgusu yapan Nurel, Başkan Ataoğlu’nun hükümet görüşmelerine devam edeceğini yineledi.YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise, online olarak Parti Meclisi üyelerinden hükümete girip, girmeme konusunda görüş aldığını belirterek, toplantılarının saat 17.00’de sona erdiğini kaydetti.Arıklı “Büyük bir çoğunluk tereddüt içerisinde… Yaşanan gelişmelerden mutsuz birçok arkadaşımız” dedi.Hükümeti kurmak üzere görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, DP ve YDP’den gelecek kararı beklediğini, kararın olumlu çıkması halinde kabineyi bugün açıklamayı planladıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz günlerde dağılan hükümetin yerine yeni hükümeti kurmak üzere Sucuoğlu’nu görevlendirdi, 3’lü UBP-DP-YDP hükümetini yeniden kurmayı planlayan Sucuoğlu partilerle gerekli temaslarda bulunmasının ardından karar beklediklerini açıkladı.Erhan ArıklıSucuoğlu, DP ile YDP’nin parti meclisi toplantısı yapacağını ve onlardan onay gelmesi halinde yeni kabineyi bugün açıklamayı planladıklarını söyledi. Şu an için kabinedeki isimlere dair detay veremeyeceğini ifade eden Sucuoğlu, değişiklik olup olmayacağı yönündeki soruya ise “onu kabine açıklanınca hep birlikte göreceğiz” yanıtını verdi.Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da çağrısı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda önceki gün “Hükümet Buluşması” yaşandı.Öğle saatlerindeki buluşmaya Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile bası milletvekillerinin katıldığı öğrenildi.UBP Başkanı Sucuoğlu’nun toplantıya “Sunat Atun dışında kabineyi aynen korumak” niyetini ortaya koyduğu öğrenildi. İddialara göre toplantıda Sucuoğlu’na “Atun dışında hiçbir değişiklik yapmamak, Türkiye’ye karşı bir tavır algısı yaratacak” telkini yapıldı; Sucuoğlu ise başka isimler de değişirse “güven oyu” tehlikesi oluşabileceğinden söz etti.Tatar, bu toplantıda da eleştiri oklarının hedefi oldu, Sunat Atun’un görev değişikliğini onaylamadığı için sorumlu gösterildi.Faiz Sucuoğlu