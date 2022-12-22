YDÜ’de düzenlenen Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansında konuşan Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Hidroelektrik enerji santrallerinin son 30 yılda enerji alanında en büyük gelişimi sağladığını belirtti.

Özkaldı, “1990 yılında 6,75 gigawatt kurulu gücümüz varken, bu; 2000 yılında 11 gigawatta, 2022’de ise 31,5 gigawatta yükseldi. Gelecekte de bu yükseliş devam edecek ve kısa zaman içinde bu alanda Avrupa’da birinci olacağız” dedi.

