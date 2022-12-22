YDÜ’de düzenlenen Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansında konuşan Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, Doğu Akdeniz’in sahip olduğu stratejik konumu sayesinde tarih boyunca siyasi ve ekonomik olarak sürekli kritik ve önemli bir noktada yer aldığını söyleyerek “Sahip olduğu enerji kaynaklar nedeniyle çoğu devlet Doğu Akdeniz’e yöneliyor. Aslına bakıldığında ekonomik ve siyasi anlamdaki tüm rekabetlerin nedeni ise enerji kaynaklarının dünya üzerindeki dengesiz dağılımından kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz özelinde ve dünya genelinde bakıldığında, enerji kaynakları için kimi zaman saldırgan politikaların ve krizlerin yaşandığını, kimi zaman ise iş birliklerin yapıldığını belirten Prof. Dr. Attar, “Bugün 3’üncüsü düzenlenen Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği Konfreansı’nda bazı şeyleri objektif bir şekilde değerlendirebilmek için yönetimlere de göz atmakta fayda var” dedi.

Doğu Akdeniz’in sahip olduğu zenginlikleri ülke ülke değerlendiren Prof. Dr. Attar “Enerji kaynakları konusunda dışa bağımlı bir ülke olan Türkiye için Doğu Akdeniz’in keşfedilmiş ve keşfedilmemiş zengin doğal gaz ve petrol kaynakları büyük bir öneme sahiptir” dedi.

