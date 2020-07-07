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Avcı olmak isteyenlerin 22 Temmuza kadar Bakanlığına başvuması gerekiyor

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İçişleri Bakanlığı Merkezi Av Komisyonu, avcı eğitimi almak isteyenlerin 22 Temmuz Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

Avcı olmak isteyenlerin 22 Temmuza kadar Bakanlığına başvuması gerekiyor

 

Bakanlık açıklamasına göre öğrenci avcı adayı ve avcı adayı kişilerin 25 Temmuz tarihinde verilecek eğitim  için dilekçeleriyle birlikte kaymakamlıklara veya Avcı Eğitim Komisyonu’na (Avcılık Federasyonu Binası) müracaat etmeleri gerekiyor.

Eksik evraklı müracaatların işleme konmayacağı kaydedilen açıklamaya göre, başvuru sırasında sunulması gereken belgeler şöyle: 
1.    “Kimlik Kartı fotokopisi 
2.    Av Ruhsatı almaya engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’ndan alınacak rapor. (Ruh Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Kulak- Burun- Boğaz Hastalıkları Ortopedi ve Nöroloji (Epilepsi) Uzmanlarından alınacak ve Avcılık Yapmaya Uygundur ibaresi yer alacaktır.) 
3.    İki adet vesikalık fotoğraf
4.    Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak Sabıka Kayıt Belgesi”.

26 Temmuz Cumartesi günü sınava tabi tutulacak öğrenci avcı adaylarının 18 yaşını doldurmuş, avcı adaylarının  ise  21 yaşını doldurmuş olması gerektiği ifade edilen açıklamada, eğitimin 25 Temmuz Cumartesi günü saat 08.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi, Salon No :4’te verileceği belirtildi.

Sınav,  26 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi, Salon No :4’te gerçekleştirilecek.

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