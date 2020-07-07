Minik raketlerde, yarı finaller oynandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından federasyon kortlarında gerçekleştirilen Shoes&MoreCup’da yarı final karşılaşmalarıgerçekleştirildi.
Turnuvada 9-10 yaş kategorisinde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZ - Yarı Final
MEYRA ESER – VERA GAZİ 2/4 – 4/0 – 7/10
SERVET TEL - DENİZ BODAPATİ 1/4 – 0/4
10 YAŞ KIZ - Yarı Final
ALMİRA AKŞAHİN - LARA ONURLU 4/0 – 5/3
10 YAŞ ERKEK - Yarı Final
NOA DUCHATEAU - EREN YILMAZ 3/5 – 2/4
EMİR ASAF YÜKSEL - ÖMER ANIL 2/4 – 2/4
10 YAŞ ÇİFT ERKEKLER
Toprak A. Candan / Algın Kömürcüler - Kıvanç Öztuğ / Deniz H. Önen 4/1 – 5/3
ÇINAR ELMALI / ASIM ARAS ASTAN - DERİN ŞEMSETTİN / BARAN ADALIER 4/1 – 4/0