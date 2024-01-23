ATV sürücüsünün tehlikeli şovuna 6 bin TL ceza

Girne’de Bellapais bölgesinde iki tekerlek üzerinde tehlikeli sürüş yapan ATV aracın sürücüsüne polis tarafından 6 bin 336 TL para cezası kesildi

Girne’de Bellapais bölgesinde önceki gün ATV aracı ile başlıksız ve tehlikeli sürüş yapan, hem kendi hem de arkasında oturanın hayatını tehlikeye atan sürücüye tepki yağmıştı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Girne trafik ekipleri sürücüyü tespit ederek, aleyhinde yasal işlem başlattı.

Ekipler sosyal medyada yayınlanan görüntüleri ihbar kabul ederek, sürücüyü tespit etti ve “ Tehlikeli sürüş ve koruyucu başlıksız araç kullanmaktan” toplam 6 bin 336 TL para cezası ve 55 de ceza puanı kesti.



