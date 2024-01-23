Yaralı çocuk yoğun bakımda çıktı, sürücü serbest kaldı

Lefkoşa'da Kerem Rezzakioğlu adlı araç sürücüsünün çarpmasıyla ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 14 yaşındaki Tuğçe Şukuf, hayati tehlikeyi atlatarak Cerrahi Servise alındı. Rezzakioğlu ise teminatla serbest bırakıldı

Lefkoşa'da meydana gelen yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Kerem Rezzakioğlu dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru, bulguları aktardı. Polis, zanlı Kerem Rezzakioğlu'nun 19 Ocak 2024 tarihinde saat 09:45 raddelerinde Lefkoşa'da Cemal Gürsel Caddesi boyunca FT 010 plakalı salon aracı batı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullandığı sırada yolun sağında bulunan Memo 1 isimli petrol istasyonu önüne geldiğinde, o esnada seyir istikametine göre yolun solundan sağına doğru yaya olarak yolu geçmeye çalışan Lefkoşa’da sakin 14 yaşındaki öğrenci Tuğçe Şukuf’a aracının ön kısmı ile çarptığını aktardı. Polis kaza sonucu yaralanan yayanın kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve araç sürücüsünün tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yaralının yoğun bakımdan çıkarılarak, Cerrahi Servise alındığını belirti. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izinli olarak kaldığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 300 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.



