Attığımız her adım halkımızın sağlığı içindir

Sağlık Bakanı Pilli, halkın sağlığı için kararlar ürettiklerini belirterek, sıkı denetimlerin başlayacağını vurguladı





Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka çağrıda bulunarak Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları yeniden hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın halkın sağlığı için kararlar ürettiğini belirten Pilli, tüm iş yerleri, kurum ve kuruluşların kurallara uyması gerektiğini, sıkı denetimlerin başlayacağını vurguladı.

Bakan Pilli yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs'taki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Covid-19 hastalarımızın kendi onayları üzerine Türkiye’ye nakilleri başlamıştır. Anavatan Türkiye tüm dünyaya yaptığı yardımların yanında her zaman ki gibi vatandaşına sahip çıkmaya ve Covid -19 mücadelesinde KKTC’nin yanında olmaya devam etmektedir.

Aynı zamanda dün (önceki gün) hasta nakli için gelen uçaklarda Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe olarak verilen Covid-19 mücadelesinde kullanılacak ilaçlar bizlere teslim edilmiştir. Anavatan Türkiye’nin bu süreç içerisinde verdiği tüm katkılara ayrıca teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim.

Bilindiği üzere tüm dünyanın uyguladığı gibi açılma yönünde kararlarımız olmuştur. Bu açılımı yaparken vakaların çoğalma ihtimali olduğunu da bilmekteydik ve tedbirlerimizi almıştık. Bu kararı almakta elbette ekonomik nedenler de söz konusuydu ancak bizler için her zaman sağlık ön plandadır.

Gelinen noktada sağlık alt yapımız ve tıbbi malzeme dahil gerekli koşullar sağlanmıştır.

Önümüzdeki süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı’nca ön görülen kuralların uygulanması bu salgını en iyi şekilde geride bırakmamızı sağlayacak en önemli etkendir.

1 Temmuz tarihinde iş yerleri belli kurallar içerisinde açılmış, maalesef daha sonra birçok yerde kurallara uyulmamıştır. İş yerleri hangi koşullarda açıldıysa o kurallara uymak zorundadır.

Halkımızın, iş yerlerinin, kurum ve kuruluşların kurallara uyup uymadıkları sürekli olarak denetlenecek ve kuralları ihlal eden işletmelere kapatma dahil gerekli cezalar uygulanacaktır ve bakanlığımız bu konuda kararlıdır.

Buradan halkımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, bu salgını belli bir seviyeye indirmek için herkes üzerine düşen görevi yapmalı, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalıdır.

Sağlık Bakanlığı olarak 1 ay içerisinde alınan bu tedbirlere uyulması halinde seyrin azalmasını beklemekteyiz. Önümüzdeki günler içinde de Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19’u en az seviyeye indirmek için gerekli tüm kararlar alınmaya devam edilecektir.Sağlık Bakanlığı olarak bizler bu salgını en kısa sürede atlatmaya kararlıyız, attığımız her adım halkımızın sağlığı içindir.”