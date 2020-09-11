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Limak Otel kapanıyor

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Bafra'daki Limak Otel, bu hafta sonu kapılarını kapatma kararı aldı. Limak Turizm Grup Başkanı Kavaloğlu, Bakanlar Kurulu'nun seçime bağlı politikalar ürettiğini vurguladı

Limak Otel kapanıyor
 
 
Limak Turizm Grup Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Bakanlar kurulunun seçime bağlı politikalar ürettiğini savundu.
Kaan Kavaloğlu, dünya çapında 8 otelleri olduğunu ve en yenisini KKTC’de açtıklarını belirtti.
Kavaloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"11 Ekimde KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bakanlar kurulu da seçime bağlı bir karar üretti. Eğlence yerlerini kapattı. Çift taraflı Covid19 testi uygulanmasına rağmen 7 günlük karantina kararı alındı. Böyle olunca da en son dayanan oteller grubu olarak biz de otelimizi kapama kararı aldık. Hafta sonu otelimizi kapatacağız”
Kararın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değişeceğini düşündüklerini belirten Kavaloğlu, bu süreçte kapalı kalarak turizmi siyasetten de uzak tutacaklarını belirtti.
Larnaka’ya 45 uçak inerken GKRY ile kapılar açık tutulduğunu belirten Kavaloğlu, Türkiye’den gelen uçaklara ve turistlere karşı kapama kararı alınmasının biraz ironi olduğunu ve siyasi otoritenin tekrardan düşünmesi gerektiğini belirtti.
 
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