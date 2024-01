Atlı, Gemikonağı’nda yaşanan can kaybıyla sonuçlanmayan “kadına şiddet” olayına dikkat çekti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Gemikonağı’nda yaşanan ve şans eseri can kaybıyla sonuçlanmayan “kadına şiddet” olayına dikkat çekti.



TDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, sivil toplum tarafından hazırlanan “Ev İçi Şiddet Yasası”nın, ne iktidar tarafından ne de muhalefet tarafından gündeme dahi alınmamasının anlaşılamayan bir durum olduğunu vurguladı.

-“Siyasette kadın politikalarına yönelik bir boşluk var”

Gemikonağı’nda yaşanan “kadına şiddet” olayında şiddet uygulayıcısının eski kız arkadaşının evine gidip cinayete teşebbüs ettiği ve kadını göğsünden, evdeki bir arkadaşını da çeşitli yerlerinden bıçakladığına dikkat çeken Mine Atlı, bir kez daha “Ev İçi Şiddet Yasası”nın önemine işaret etti.

Atlı, “Yasa hazır, her şey hazır ancak ana muhalefet bu yasayı gündemine dahi almıyor, Meclis’te konu etmiyor. Yasa sadece cezalandırma değil bu tür şiddet olaylarını önleyici tedbirleri de içeriyor. Sadece hükümet değil muhalefetle birlikte siyasette kadını koruma ve güçlendirmeye dair müthiş bir boşluk var.” dedi.

-“Ya bu dünya düzenini benimsiyorlar ya ortaya irade koymaya üşeniyorlar”

Çocuklara verilecek eğitim müfredatlarının dahi hazır olduğuna ve ev içi şiddet yasasının her şeyiyle sivil toplumun hazırladığına vurgu yapan Atlı, yasanın geçmesine karşı bu duyarsızlığı ve görmezden gelmeyi anlamanın aklı başında hiç kimse için mümkün olmadığını savundu.

Atlı, “Kadının ezildiği, biat ettiği, hunharca saldırıya uğradığı bu dünya düzenini ya benimsiyorlar ya da benimsemeseler de ortaya irade koymaya üşeniyorlar. Bunun başka bir mantıklı açıklamasını bulamamakla birlikte, yasanın geciktirildiği her gün her dakika, yaşanan kadına şiddet olaylarının mesuliyeti de vicdanlardaki yerini alacaktır.” dedi.